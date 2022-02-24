Война за Республику: самые тяжелые сражения идут на южном направлении

Александр Ходаковский верит в успех военной операции Фото: "КП" Архив

Подразделения Первого армейского Корпуса ДНР трудно, с потерями, но продвигаются в сторону Мариуполя. Об этом написал в своем телеграмм-канале основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

- Близится наступление темноты, по естественным законам движение замрёт до утра, но свою дневную задачу мы выполнили - противник не отвёл ни одной части из района сосредоточения на перехват российских сил, двигающихся из Крыма на Мелитополь и дальше, - рассказал он.

По его словам, основные трудности связаны с преодолением инженерных средств.

- Минные поля не привязаны только к передней линии, но в изобилии понаделаны и во внутренних районах - при продвижении они представляют серьезную проблему. Есть случаи, когда, напоровшись на минное поле, подразделение тут же попадало под артиллерийский обстрел и несло потери, - говорит известный командир.

В целом, по его мнению, ситуация на мариупольском направлении развивается в пользу ДНР.