В Донецке обещают восстановить подачу воды потребителям Куйбышевского и Кировского районов

Вода в кранах должна появиться к утру. Фото: Минстрой ДНР

Ремонт поврежденного обстрелом ВСУ трубопровода Северного водопроводного узла в Донецке завершен. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности гендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Виталий Кижаев.

- Воду начали подавать на Донецк сегодня днем. Сейчас наполняется система трубопроводов, резервуары, я думаю, на утро ситуация улучшится. Нормализоваться она должна днем или к вечеру завтрашнего дня. Вода идет через Верхнекалимиусскую станцию, как и раньше, когда Донецкую фильтровальную станцию остановили, - рассказал он в комментарии ДАН.

Виталий Кижаев уточнил, что при условии отсутствия новых повреждений, утром воду должны дать в районы, которые испытывали ее серьезную нехватку - Куйбышевский и Кировский. А вот горячее водоснабжение, которое отключили сегодня по всему городу, появится не раньше понедельника.

Напомним, из-за остановки работы канала «Северский Донец - Донбасс» в ДНР перешли на подачу воды из резервных источников. Теперь она будет осуществляться по графику.

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