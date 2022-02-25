Обесточен третий подъем канала «Северский Донец - Донбасс», насосы остановлены

Канал «Северский Донец-Донбасс» питает большинство городов региона. Фото: КП «Вода Донбасса»

Из-за боевых действий в Донбассе были повреждены линии электропередачи, питающие насосные станции третьего подъема канала «Северский Донец - Донбасс». В результате объект был обесточен. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ обесточен 3 подъем канала «Северский Донец - Донбасс». Насосы остановлены, - сказано в экстренном сообщении.

В СЦКК напомнили жителям про необходимость иметь при текущей обстановке запас воды на несколько дней.

Напомним, что основным источником централизованного водоснабжения в Донецкой области является канал Северский Донец-Донбасс. Вода в него поступает из реки Северский Донец в районе Славянска. На территорию ДНР канал заходит в районе Горловки. И заканчивается Верхнекальмиусским резервным водохранилищем в пригороде Донецка. Далее к каналу присоединяется Южно-Донбасский водовод, подающий воду в центр (в Донецк, Ясиноватую, Красноармейск, Доброполье и другие города и поселки по обе стороны линии фронта) и на юг - в Мариуполь.

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