Иван Приходько призвал держать открытыми бомбоубежища в Горловке

Обстрелы Горловки. Фото: Иван Приходько

Глава администрации Горловки Иван Приходько призвал держать открытыми все бомбоубежища города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Уважаемые руководители предприятий, организаций и учреждений Горловки, горловчане! Напоминаю вам о необходимости держать в открытом доступе специализированные бомбоубежища и простейшие укрытия, чтобы в случае возникновения опасности обстрела города со стороны украинских вооруженных формирований граждане имели возможность укрыться от угрозы, - сообщил Иван Приходько.

Мэр попросил горловчан сообщать о закрытых и недоступных для пребывания в них защитных сооружениях по номерам телефона: +380713026918 или 52-00-56.

Полный перечень защитных сооружений доступен по ссылке: https://admin-gorlovka.ru/informaciya-o-zashhitnyx-sooruzheniyax-bomboubezhishhax-na-territorii-gorlovki/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Telegram появился чат-бот с адресами бомбоубежищ в ДНР

«Щит ДНР» актуален для каждого жителя Республики (подробнее)