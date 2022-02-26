«Остановка канала «Северский Донец – Донбасс»: ДНР переведена на подачу воды из резервных водоисточников

Алексей Кострубицкий. Фото: МЧС ДНР

В связи с остановкой канала «Северский Донец – Донбасс» территория Донецкой Народной Республики будет переведена на подачу воды из резервных водоисточников (водохранилища). Об этом заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

- Подача воды будет сокращена от установленного объема подачи и будет осуществляться согласно графику, - говорится в заявлении.

Министр отметил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы, в случае необходимости, силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами будет оперативно организован подвоз воды для технических нужд населения и в котельные централизованного отопления.

Напомним, из-за боевых действий в Донбассе были повреждены линии электропередачи, питающие насосные станции третьего подъема канала «Северский Донец - Донбасс». В результате объект был обесточен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарья Морозова: Спецоперация - единственный способ прекратить геноцид жителей Донбасса

Уполномоченный по правам человека в ДНР прокомментировала спецоперацию Народной Милиции с Вооруженными Силами РФ (подробнее)