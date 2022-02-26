В Донецке отключили горячее водоснабжение

С двух часов дня 26 февраля Донецк без горячего водоснабжения. В администрации столицы заявили, что это временная мера.

- С целью ускорения восстановления водоснабжения принято решение приостановить централизованную подачу горячей воды на территории города с 14.00 26 февраля. После стабилизации ситуации с водоснабжением подача горячей воды будет возобновлена, - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в последнее время серьезные перебои с водоснабжением в Донецкой Народной Республике затрагивают жителей Киевского, Кировского, Куйбышевского, Ленинского, Петровского районов города.

В настоящее время выполняются ремонтные работы для налаживания ситуации с водоснабжением.

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