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Политика26 февраля 2022 13:29

В Донецке отключили горячее водоснабжение

В администрации города сообщили, что это временная мера
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

С двух часов дня 26 февраля Донецк без горячего водоснабжения. В администрации столицы заявили, что это временная мера.

- С целью ускорения восстановления водоснабжения принято решение приостановить централизованную подачу горячей воды на территории города с 14.00 26 февраля. После стабилизации ситуации с водоснабжением подача горячей воды будет возобновлена, - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в последнее время серьезные перебои с водоснабжением в Донецкой Народной Республике затрагивают жителей Киевского, Кировского, Куйбышевского, Ленинского, Петровского районов города.

В настоящее время выполняются ремонтные работы для налаживания ситуации с водоснабжением.

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