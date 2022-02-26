На Мариупольском направлении войска ДНР освободили еще пять сел

Армия ДНР продолжает продвигаться на мариупольском направлении. Фото: УНМ ДНР
Силы ДНР освободили еще два населенных пункта на мариупольском направлении, еще два брошены противником. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
- На мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги, – заявил он.
Басурин добавил, что военнослужащие батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутового и Талаковки.
Также под контроль ДНР перешло также село Трудовское под Волновахой.
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