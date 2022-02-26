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Политика26 февраля 2022 14:18

Леонид Пасечник об освобождении территорий Луганщины: «Наше движение на сегодняшний день достаточно ускорилось»

По словам Главы ЛНР, военнослужащим Республики практически удалось взломать глубоко эшелонированную оборону противника
Ирина ДМИТРИЕВА
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Продвижение войск Республики ускорилось

Продвижение войск Республики ускорилось

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие ЛНР практически взломали оборону ВСУ и ускорили свое продвижение вглубь временно оккупированных районов Луганщины. Об этом сообщил журналистам телеканала «Звезда» Глава Республики Леонид Пасечник.

- На сегодняшний день продвижение наших войск достаточно ускорилось, практически мы взломали ту глубоко эшелонированную оборону, которую подготовил противник в течение восьми лет. Поэтому наше движение на сегодняшний день достаточно ускорилось, - отметил он.

Напомним, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сегодня назвал населенные пункты, которые перешли под контроль ЛНР.

- Сейчас под нашим контролем находятся населенные пункты Лопаскино, Трехизбенка, Муратово, Гречишкино. Самое главное для нас - очень приятная новость, что наконец-то наша Станица Луганская, - подчеркнул он.

Как известно, подразделения ВСУ оставили Станицу Луганскую без боя. Флаг ЛНР был установлен на КПВВ у поселка, а в его центре демонтированы символы украинской власти.

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