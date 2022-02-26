Глава ЛНР: «Сейчас под нашим контролем находятся населенные пункты Лопаскино, Трехизбенка, Муратово, Гречишкино и самое главное - Станица Луганская»

Леонид Пасечник назвал населенные пункты, которые контролируются ЛНР. Фото: сайт Главы ЛНР

В эфире телеканала «Звезда» Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал населенные пункты, которые перешли под контроль ЛНР.

- Сейчас под нашим контролем находятся населенные пункты Лопаскино, Трехизбенка, Муратово, Гречишкино. Самое главное для нас - очень приятная новость, что наконец-то наша Станица Луганская, - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня утром Народная милиция ЛНР освободила контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» и почти весь поселок. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Республики.

- Силами Народной милиции ЛНР были освобождены КПВВ «Станица Луганская» и почти весь поселок, - говорится в сообщении.

Уточняется, что ВСУ оставили Станицу Луганскую без боя. Флаг ЛНР был установлен на КПВВ у поселка, а в его центре демонтированы символы украинской власти.

Напомним, что этот пункт пропуска долгое время был единственным переходом, по которому можно было попасть на подконтрольную Украине территорию и вернуться назад.

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