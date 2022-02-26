В Станице Луганской демонтированы государственные символы украинской власти. Фото: ЛИЦ

Сегодня поселок Станица Луганская перешел под контроль Народной милиции Луганской Народной Республики. Администрация поселка демонтировала государственные символы украинской власти – герб, флаг и вывеску на администрации. Об этом сообщает главный редактор Луганского информационного центра Сергей Мешковой.

- Сейчас мы находимся возле администрации Станицы Луганской, уже демонтированы основные атрибуты власти, такие как герб, флаг. Сняты. Глава местной администрации заявил, что 20 минут назад провел первые беседы с властями ЛНР. Он вышел (к прессе) живой и здоровый, сказал, что будет налаживать конструктивный диалог (с ЛНР), - сообщает Сергей Мешковой.

Также сообщается, что украинские военные оставили Станицу Луганскую без боя. О том, что ВСУ вышли из поселка, сообщили местные жители.

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