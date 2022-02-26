Опубликованы первые кадры из освобожденной Станицы Луганской

Народная милиция Луганской Народной Республики опубликовала первые кадры из освобожденного поселка Станица Луганская. Военнослужащий НМ ЛНР показал центральную площадь поселка.

- Поселок взят без единого выстрела – украинские войска из него ушли, - отметили в Народной милиции ЛНР.

Также сообщается, что в Станице Луганской демонтированы государственные символы украинской власти – герб, флаг и вывеска на администрации.

Редактор Луганского Информационного Центра Сергей Мешковой сообщил на сайте ЛИЦ, что глава местной администрации заявил, что уже провел первые беседы с властями ЛНР, и сказал, что будет налаживать конструктивный диалог.

Ранее "КП" сообщала, что на Мариупольском направлении войска ДНР освободили еще пять сел. Украинской армии больше нет в Гнутово, Пищевике, Павлополе, Талаковке, Трудовском.

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