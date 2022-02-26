За сутки от украинских обстрелов в ДНР погибли 5 мирных жителей, еще 13 были ранены

Донбасс под массированными обстрелами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки украинская армия обстреляла территорию ДНР 61 раз. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что вследствие обстрелов погибли 5 и были ранены 13 мирных жителей Донецкой Народной Республики. Кроме того, зафиксированы многочисленные повреждения жилого сектора и инфраструктуры - пострадали 51 жилой дом и 38 гражданских объектов.

Противник наносил удары со всех направлений, обстреляв в общей сложности 23 населенных пункта ДНР, в том числе Донецк, Горловку, Докучаевск и пригород Ясиноватой.

Огонь велся с применением реактивных систем залпового огня «Град», ракетного комплекса «Точка-У», 152- и 122-миллиметровой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего по Республике были выпущены за это время 686 боеприпасов.

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