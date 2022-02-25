ВСУ обстреляли из артиллерии шахту «Щегловская-Глубокая» в Макеевке и жд-станцию в Ясиноватой

Украиснкие военные обстреляли из артиллерии шахту «Щегловская-Глубокая» в Макеевке и железнодорожную станцию Ясиноватая-пассажирская. Об этом сообщают в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В 13:16 ВФУ обстреляли территорию шахты «Щегловская Глубокая» в Макеевке, а в 13:26 – железнодорожную станцию Ясиноватая-Пассажирская, – говорится в сообщении.

Уточняется, что сведения о пострадавших не поступали. Подробности происшествий выясняются.

Напомним, вчера было объявлено о том, что эвакуация из ДНР приостановлена. Вокзал в Ясиноватой – одна из точек отправки жителей в Российскую Федерацию. Если бы эвакуация не была приостановлена, могли бы быть большие жертвы среди мирного населения из числа тех, кто эвакуируется. К счастью, этого не произошло.

Напомним, сегодня было временно приостановлено движение по трассе, соединяющей Горловку и Ясиноватую в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских боевиков.

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