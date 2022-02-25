Уточненные данные: В результате обстрела Киевского района Донецка погибли два мирных жителя, еще два получили травмы

По уточненным данным в результате обстрела Киевского района Донецка погибла пенсионерка, 1950 года рождения, личность второго погибшего не установлена. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Кроме того, травмы получили: женщина, 1987 года рождения - осколочное ранение в живот, контузия; мужчина (г.р. неизвестен) - получил контузию, - говорится в сообщении.

В представительстве Республики в СЦКК также зафиксировали повреждение газопровода по адресу ул. Тарханова, дома 2 - 7.

- Таким образом, на данный момент известно о двух погибших и двух пострадавших гражданах в результате обстрела Киевского района Донецк, - сказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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