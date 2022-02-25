Ранен житель Трудовских

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получил мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ Донецк (пос.ш-ты "Трудовская") по адресу ул. Шестакова, 14/3, минно-взрывную травму левого бедра получил мужчина 1974 г.р, - говорится в сообщении.

Сегодня в результате обстрела ВСУ в Докучаевске были ранены две местные жительницы

В результате обстрела ВСУ в прифронтовом поселке Александровка, расположенном в западной части Донецка, был ранен осколком в ногу 65-летний мужчина.