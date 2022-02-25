В Докучаевске при обстреле ВСУ были ранены две жительницы

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в результате обстрела ВСУ в Докучаевске были ранены две местные жительницы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там рассказали, что под огонь украинской армии попала Государственная пожарно-спасательная часть города, вследствие чего пострадали две женщины, одна из которых является сотрудницей МЧС.

- В 15.58 ВФУ обстреляли 42 ГПСЧ г. Докучаевска МЧС ДНР, в результате чего пострадали две женщины. Сотрудница МЧС получила ранение в бедро, а мирная жительница - ранение в плечо, - проинформировали в штабе.

К жителям города обратились с просьбой поберечь себя и родных, стараться не покидать дом без надобности, а при необходимости - спуститься в укрытия.

Напомним, сегодня в Петровском районе Донецка в результате обстрела погибла 54-летняя женщина. Это уже третья жертва среди мирного населения Республики с начала текущих суток. Ранее сообщалось о гибели двух учителей в Горловке. На данный момент известно также о ранении двух гражданских лиц в Донецке и по одному - в Александровке и Горловке.

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