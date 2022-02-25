За 9 дней эскалации в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибло 9 мирных жителей

ВСУ стреляют по ДНР из тяжелого вооружения. Фото: Телеграм / Алексей Кулемзин

Ситуация в Республиках Донбасса остается напряженной. За последние 9 дней эскалации (с 17 февраля по состоянию на 15.00 25 февраля) в результате обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике погибло 9 мирных жителей, 20 – получили ранения. Об этом сообщается в Представительстве ДНР в СЦКК.

- За 9 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 544 нарушения режима прекращения огня. Всего противником выпущено 7 027 боеприпасов различного калибра.

В СЦКК уточняют, что противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор. Только сегодня украинскими военными была обстреляна школа – погибли двое учителей, спасательный центр МЧС, нефтебаза, жилые дома.

- Подразделения НМ ДНР отражают атаки противника и не допустят нарушения территориальной целостности Республики, - говорится в сообщении СЦКК.

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