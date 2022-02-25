ВСУ стреляют по Донецку из «Града»: ранены мирные жители

Последствия обстрела. Фото: Телеграм / Алексей Кулемзин

Жители ДНР продолжают сообщать об обстрелах со стороны украинских военных. ВСУ хаотично стреляют по мирным кварталам, по инфраструктуре. Применяется тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня.

- Донецк снова под огнем украинских карателей. В результате обстрела из реактивных систем залпового огня «Град» в центре Куйбышевского района ранены мирные жители, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела. Фото: Телеграм / Алексей Кулемзин

Детали произошедшего, информация о пострадавших – уточняется.

Также градоначальник сообщил, что из-за боевых действий временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 10 на участке проспекта Партизанский в Киевском районе города.

Ранее сообщалось, что под контроль Донецкой Народной Республики перешли три населенных пункта, расположенных на мариупольском направлении. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

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