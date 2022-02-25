В Петровском районе Донецка в результате обстрела погибла женщина

На Донбассе продолжают гибнуть мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

В Петровском районе Донецка вследствие обстрела украинских войск погибла 54-летняя женщина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка по адресу: улица Безлесная 13, кв. 1 погибла мирная жительница 1968 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, это уже третья жертва среди мирного населения Республики с начала суток. Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли школу в Горловке, в результате погибли двое учителей. Известно также о ранении двух гражданских лиц в Донецке и одного в Горловке.

Тем временем в ЛНР сегодня тоже погибли люди. Утром противник обстрелял из «Градов» пригород Луганска, в результате чего в поселке Донецкий погибли мирные жители.

- В результате обстрела поселка Донецкий погибло два мирных жителя и один получил ранения, также по меньшей мере повреждено пять жилых домов, - заявили наблюдатели ЛНР в СЦКК.

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