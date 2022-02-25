В Макеевке произошла серия мощных взрывов

По городу прокатилась серия взрывов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Макеевки сообщают, что слышали серию мощных взрывов в Червоногвардейском районе. Об этом проинформировало Донецкое агентство новостей.

По словам людей, фиксируются попадания в жилом секторе города. По их свидетельствам, причиной стал обстрел ВСУ, который длился около получаса и велся из минометов. Сейчас соответствующие службы уточняют данные о разрушениях и пострадавших.

- В 2014 году такого не было. В одной остановке от меня прилеты. Очень страшно, - рассказала ДАНу одна из местных жительниц.

Напомним, ранее сообщалось об артиллерийских ударах по Донецку. Один из снарядов попал в нефтебазу, она загорелась. В Куйбышевском районе столицы украинская мина угодила в магазин, был ранен мирный житель. В Кировском районе от попадания украинского снаряда уничтожен жилой дом.

Кроме того, ВСУ обстреляли Республиканский спасательный центр МЧС ДНР. По предварительной информации, пострадавших нет.

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