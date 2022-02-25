Донецк вздрогнул от мощного взрыва: Артиллерийский снаряд ВСУ попал в нефтебазу

На месте происшествия уже работают спасатели Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня днем жители Донецка вздрогнули от звука мощного взрыва. В соцсетях сразу же стали появляться тревожные сообщения:

- Прилетело что-то тяжелое.

- Донецк. Текстильщик. Задрожали здания и массово сработали сигнализации в автомобилях.

- Будет разбираться, что там прилетело.

Как сообщили следом в донецком представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в столице в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза.

- В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВФУ произошел взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка, поврежден трубопровод, - заявили наблюдатели.

Сообщается, что расчеты МЧС уже выехали на место происшествия для ликвидации последствий обстрела.

- Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также максимально исключить передвижение по городу, - попросили в СЦКК.

Напомним, с самого утра Донецкая Народная Республика подвергается массовым обстрелам. Есть жертвы. Так, в Горловке снаряд ВСУ попал в здание школы: погибли двое учителей.

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