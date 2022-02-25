Донецк вздрогнул от мощного взрыва: Артиллерийский снаряд ВСУ попал в нефтебазу

На месте происшествия уже работают спасатели
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сегодня днем жители Донецка вздрогнули от звука мощного взрыва. В соцсетях сразу же стали появляться тревожные сообщения:
- Прилетело что-то тяжелое.
- Донецк. Текстильщик. Задрожали здания и массово сработали сигнализации в автомобилях.
- Будет разбираться, что там прилетело.
Как сообщили следом в донецком представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в столице в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза.
- В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВФУ произошел взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка, поврежден трубопровод, - заявили наблюдатели.
Сообщается, что расчеты МЧС уже выехали на место происшествия для ликвидации последствий обстрела.
- Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также максимально исключить передвижение по городу, - попросили в СЦКК.
Напомним, с самого утра Донецкая Народная Республика подвергается массовым обстрелам. Есть жертвы. Так, в Горловке снаряд ВСУ попал в здание школы: погибли двое учителей.
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