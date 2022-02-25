ВСУ обстреляли Республиканский спасательный центр МЧС ДНР

Украинская артиллерия обстреляла Республиканский спасательный центр МЧС ДНР в Донецке. Об этом сообщил министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

- Только что завершился обстрел Республиканского спасательного центра МЧС ДНР в Донецке. Огневое поражение нанесено по жилым домам возле него. На данный момент погибших и пострадавших нет, - сообщил министр МЧС ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику. Снаряды летят по гражданской инфраструктуре. Градоначальник Горловки Иван Приходько сообщил о попадании боеприпаса в школу.

- Улица Соколовского, 15, школа № 50 - прямое попадание снаряда, - сообщил мэр Горловки. - В результате обстрела погибло двое учителей.

Еще один мирный житель получил ранение.

Общее количество выпущенных украинскими военными по Донецкой Народной Республике боеприпасов за минувшие сутки – 1 715 единиц.

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