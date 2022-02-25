ВСУ обстреляли из «Градов» пригород Луганска, есть погибшие

В общей сложности по населенным пунктам были выпущены 160 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром территория ЛНР подверглась обстрелам реактивных систем залпового огня «Град». Как сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), киевские силовики нанесли несколько мощных ударов по пригороду Луганска, сосредоточив огонь на поселке городского типа Донецкий и поселке Красный Яр.

- ВСУ в 10.15 обстреляли Красный Яр, в 10.45 и в 12.14 - Донецкий. В общей сложности по населенным пунктам были выпущены 160 боеприпасов, - проинформировали в СЦКК.

Как уточнили наблюдатели позже, в пгт. Донецкий в результате обстрела погибли мирные жители.

- В результате обстрела поселка Донецкий погибли два мирных жителя и один получил ранения, также по меньшей мере повреждено пять жилых домов, - заявили они.

Тем временем украинские военные стреляют из «Градов» и по Донецку.

- В результате обстрела из реактивных систем залпового огня «Град» в центре Куйбышевского района ранены мирные жители, - сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

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