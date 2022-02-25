В прифронтовом поселке Александровка под Донецком ранен мирный житель

Отсюда до позиций украинских военных в Марьинке - рукой подать Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела ВСУ в прифронтовом поселке Александровка, расположенном в западной части Донецка, был ранен осколком в ногу 65-летний мужчина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ поселка Александровка осколочное ранение ноги получил мирный житель 1957 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

В представительстве уточнили, что пострадавшего мужчину доставили для оказания медицинской помощи в центральную городскую больницу №14 города Донецк.

Напомним, сегодня в Петровском районе Донецка в результате обстрела погибла 54-летняя женщина. Это уже третья жертва среди мирного населения Республики с начала текущих суток. Ранее сообщалось о гибели двух учителей в Горловке.

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