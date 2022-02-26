Над территорией ДНР сбиты две ракеты «Точка-У», их обломки повредили дома и технику в Иловайске и Амвросиевке

Вчера противник уже предпринял попытку применить управляемую ракету «Точку-У» по Донецку, она также была сбита. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Ранним утром силы противовоздушной обороны ДНР перехватили в небе над Республикой две ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», выпущенные украинскими военными. Обе сбитые ракеты не сработали, однако их обломки, упавшие на землю, повредили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили мирных жителей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что повреждения были зафиксированы по трем адресам в Иловайске и еще трем - в Амвросиевке.

- К нам в 5.00 утра прилетела не сама «Точка-У», а ее фрагмент, который сбили (ракету). Ее элементы повредили частные дома, у сельхозпредприятия повреждена техника. Жертв и пострадавших нет. Последнее время у нас было тихо, ничего не прилетало, это - единичный случай. Сейчас все спокойно, - прокомментировал произошедшее ДАН руководитель администрации Амвросиеского района Игорь Лызов.

Напомним, вчера противник уже предпринял попытку применить управляемую ракету «Точку-У» по Донецку. Она также была сбита.

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