Выпущенная по Донецку тактическая ракета «Точка-У» была сбита силами противовоздушной обороны ДНР

Головная часть боеприпаса не сработала. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Управляемая ракета «Точка-У», которая сегодня была выпущена с украинской стороны по Донецку, была подбита силами противовоздушной обороны ДНР. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Средствами ПВО НМ ДНР уничтожена ракета тактического ракетного комплекса «Точка-У», которая упала в жилом квартале, - проинформировал он.

Напомним, сегодня стало известно о том, что при обстреле Донецка украинские военные применили управляемую ракету «Точка-У». К счастью, головная часть боеприпаса не сработала. Предположительно, целью удара киевских силовиков была нефтебаза, которая располагается примерно в 400 метрах от места падения ракеты.

Ранее в донецком представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в столице в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза.

- В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВФУ произошел взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка, поврежден трубопровод, - заявили наблюдатели.

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