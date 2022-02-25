Украинские военные при обстреле Донецка применили управляемую ракету «Точка-У». Фото: Представительство ДНР в СЦКК

При обстреле столицы Донецкой Народной Республики украинские военные применили управляемую ракету «Точка-У». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- ВФУ применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету «Точка-У». Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения ракеты — ул. Пулковская, 6, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

В СЦКК уточнили, что к счастью, головная часть ракеты не сработала. В данный момент уточняются подробности.

Украинские военные при обстреле Донецка применили управляемую ракету «Точка-У». Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Ранее в донецком представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в столице в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза.

- В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВФУ произошел взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка, поврежден трубопровод, - заявили наблюдатели.

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