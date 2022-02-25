ВСУ вновь накрыли огнем Горловку, обстрелы города продолжаются

По городу работает вооружение самого разного калибра. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром украинские военные возобновили обстрелы Горловки. Об этом сообщили в местной администрации.

- Новый день в Горловке начался в 5.30 утра новыми обстрелами. Зашумела вся линия боевого соприкосновения и прифронтовые поселки. По нам работает весь калибр: 82, 120, 122, 125, 152 миллиметров, - написал городской мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале.

По его данным, сейчас основным ударам противника подвергаются Зайцево и поселок шахты имения Гагарина.

Напомним, первый день освобождения ДНР принес потери среди горловчан. В течение всего дня противник наносил по городу массированные удары, применяя при этом реактивную и ствольную артиллерию, а также минометы. В результате украинских обстрелов погибли два человека и шестеро были ранены. Кроме того, обстрелами ВСУ в Горловке повреждены 45 жилых и гражданских объектов. Также получил пробоины водный канал Северский Донец - Донбасс.

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