В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке ранен еще один мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования наносят удар по Горловке. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения. Также сообщается о многочисленных повреждениях домостроений. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- По уточненной информации по ул. Мамедова, 22 - 5 раненых, 1 погибший, - заявил Приходько.

Напомним, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

Тем временем в Вооруженных силах РФ заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.