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Политика24 февраля 2022 7:08

ВСУ наносят удар по Горловке – есть пострадавшие мирные жители

Также сообщается о многочисленных повреждениях домостроений
Источник:kp.ru
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Украинские вооруженные формирования наносят удар по Горловке. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения. Также сообщается о многочисленных повреждениях домостроений. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- По уточненной информации по ул. Мамедова, 22 - 5 раненых, 1 погибший, - заявил Приходько.

Мэр Горловки ранее сообщал, что зафиксировано два прилета в парк Изотова. Повреждение остекления двухэтажного дома по ул. Живописной, 40. Также зафиксировано прямое попадание в гараж по ул. Спортивной, 4, вылетели стекла в спортивной школе.