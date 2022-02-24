ВСУ наносят удар по Горловке – есть пострадавшие мирные жители

Украинские вооруженные формирования наносят удар по Горловке. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения. Также сообщается о многочисленных повреждениях домостроений. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- По уточненной информации по ул. Мамедова, 22 - 5 раненых, 1 погибший, - заявил Приходько.

Мэр Горловки ранее сообщал, что зафиксировано два прилета в парк Изотова. Повреждение остекления двухэтажного дома по ул. Живописной, 40. Также зафиксировано прямое попадание в гараж по ул. Спортивной, 4, вылетели стекла в спортивной школе.