В ДНР сообщили, что в результате обстрела водный канал Северский Донец – Донбасс получил пробоины

Мэр горловки Иван Приходько сообщил, что водный канал Северский Донец – Донбасс получил пробоины из-за обстрела со стороны украинских военных. Однако ситуация остается под контролем.
- Повреждения получил канал Северский Донец – Донбасс. Ситуация под контролем, на водоснабжении жителей не отразится, - уточнил градоначальник.
Напомним, сегодня Иван Приходько сообщал об обстрелах Горловки украинскими военными. Киевские силовики открывают хаотичный огонь.
Рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года, Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.
Накануне Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении военной агрессии ВСУ.
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