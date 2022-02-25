После обстрелов ВСУ в Горловке повреждены 45 жилых и гражданских объектов, есть погибшие

Среди пострадавших домов есть и многоквартирные (архивное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В результате украинских обстрелов Горловки два человека погибли и шестеро были ранены. Об этом сообщил городской мэр Иван Приходько.

- Вот и прошел первый день нашего освобождения. Очень тяжелый день. День потерь среди горловчан. Увы, погибли двое наших жителей и ранено шестеро, - заявил он.

Сообщается, что обстрелами ВСУ были повреждены 45 жилых строений и объектов инфраструктуры, среди которых 3 многоквартирных и 26 частных домов, 9 ЛЭП, газопровод. В данный момент остаются обесточенными около двух десятков трансформаторных подстанций, остановлены четыре котельные.

Напомним, в течение всего дня противник наносил массированные удары по территории Горловки в ДНР, применяя при этом реактивную и ствольную артиллерию, а также минометы. В результате этого получил пробоины водный канал Северский Донец - Донбасс.

Ранее в оборонном ведомстве Республики заявили, что по состоянию на вечер 24 февраля в Донецкой Народной Республике огнем украинских силовиков были повреждены или разрушены более 60 строений.

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