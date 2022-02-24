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Политика24 февраля 2022 12:41

В результате украинского обстрела с применением РСЗО «Град» в Горловке погибла мирная жительница

Женщина 1976 года рождения скончалась до приезда скорой помощи
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Последствия обстрела. Фото: Иван Приходько

Последствия обстрела. Фото: Иван Приходько

Украинские вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Никитовка, что в Горловке. В результате попадания ракеты по улице Буденного, 67 – убита мирная жительница, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Также попадание зафиксировано по улице Кондратенко, 109. Детали уточняются.

- Мирная жительница 1976 года рождения скончалась от осколочного ранения грудной клетки до приезда скорой помощи, - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что с начала суток, в результате украинской агрессии, восемь мирных граждан получили ранения, один погиб.