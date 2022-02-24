С начала суток в результате украинской агрессии один мирный житель погиб, восемь получили ранения

Фото: ВСУ продолжают обстрелы. Фото: t.me/Prikhodko1970

Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Восемь граждан получили ранения, один погиб, - говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения жилых домов.

- Повреждены шесть жилых домов в Горловке, один жилой дом в Докучаевске, два дома в Еленовке, два дома в Озеряновке. Обесточены населенные пункты Саханка, Заиченко, Ленинское и Коминтерново, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.