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Политика24 февраля 2022 12:20

НМ ДНР: Артиллерийские подразделения Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам Республики

В оборонном ведомстве рассказали, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов Республики, - говорится в сообщении оборонного ведомства ДНР.

С начала текущих суток, по данным НМ ДНР, противник более 50 раз открывал огонь по территории Республики с применением артиллерии калибром 152 и 122-миллиметров, 120 и 82-миллиметровых минометов, выпустив более 300 снарядов.

- Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов Республики, - рассказали в Народной милиции Республики. - В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. 8 граждан получили ранения, 1 погиб