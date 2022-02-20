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Политика20 февраля 2022 13:55

Огонь по Пионерскому, в результате которого погибли мирные жители, вела 79-я бригада ВСУ с позиций в районе Болотенного

Украинская армия применила для обстрела 120-миллиметровые минометы
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Огонь велся с украинских позиций у села Болотенное. Фото: ЛНР в СЦКК

Огонь велся с украинских позиций у села Болотенное. Фото: ЛНР в СЦКК

Представительство Республики в СЦКК опубликовали результаты разбирательства по факту гибели гражданского населения.

- Проведенным анализом обнаруженных на месте обстрела фрагментов примененных боеприпасов и повреждений установлено, что обстрел населенного пункта Пионерское велся с направления подконтрольного 79-й одшбр ВФУ района села Болотенное с применением минометов калибра 120 миллиметров, - говорится в отчете.

Напомним, что в районе пяти часов утра 20 февраля военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец при поддержке артиллерии. В результате погибли два мирных жителя.

Тем временем в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что после попытки прорыва вооруженных формирований Украины у села Пионерское в Луганской Народной Республике – линия фронта не изменилась.

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