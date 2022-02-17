Данные разведки ДНР: Офис Зеленского и Верховную Раду готовят к эвакуации во Львов

Киев спешно покидают украинские политики и зарубежные дипломаты. Фото: interesniy.kiev.ua

По данным агентурной разведки ДНР, сотрудников офиса украинского президента Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады готовят к эвакуации во Львов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств, - рассказали там.

Уточняется, что ряд иностранных государств, среди которых США, Великобритания и другие страны НАТО, уже перевозят своих дипломатов на запад Украины.

Напомним, за последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе сильно обострилась. С раннего утра украинские войска обстреливают ДНР по всем направлениям. При этом используют ПТРК, крупнокалиберные минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Несколько массированных ударов нанесены также по ЛНР.

Читайте также

Киевские войска утром нанесли массированный удар по девяти населенным пунктам Донбасса

По территории республик были выпущены около 160 боеприпасов (подробнее)