Данные разведки: Киевские силовики разместили бронетехнику в селах Выскрив и Новозвановка

ВСУ размещают вооружение вопреки всем договоренностям. Фото: Фейсбук

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории Донбасса, тем самым подвергая опасности мирных жителей.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередных фактах размещения бронетехники.

- В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ выявлено размещение трех боевых машин пехоты и двух боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Выскрива. В зоне ответственности 24-й бригады отмечено нахождение боевой машины пехоты в жилом районе в населенном пункте Новозвановка, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Тем временем киевские силовики нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР. Повреждены машиностроительный завод и пожарная часть.

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