Политолог Дмитрий Кузьменко: Цель ВСУ – максимальное разрушение инфраструктуры Республик Донбасса, особенно зимой

Цель ВСУ – максимальное разрушение инфраструктуры Республик Донбасса (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодняшний обстрел Ясиновасткого машиностроительного завода может быть связан с указом Владимира Путина, облегчающем реализацию продукции из Донецкой Народной Республики в России. Такое мнение «Комсомолке» высказал наш эксперт Дмитрий Кузьменко.

- Цель ВСУ – максимальное разрушение инфраструктуры Республик Донбасса, особенно зимой, - говорит Кузьменко. Сделать так, чтобы здесь жить стало невозможным, начался массовый исход людей, а потом показать по всем каналам – смотрите, люди не хотят жить в непризнанном государстве и бегут.

Украинские вооруженные формирования, утром 21 ноября, открыли артиллерийский огонь по Ясиноватой. К обстрелу причастны военнослужащие 25-й бригады - они стреляли из Авдеевки.

На данный момент известно, что в результате обстрела повреждения получили машиностроительный завод и караульное помещение пожарной части.

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