В Донбассе создадут равные условия для инвесторов

В республиках намерены добиться благоприятного инвестиционного климата Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В республиках Донбасса разработали единую законодательную базу по поддержке инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития ДНР по итогам прошедшего заседания комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты Донецкой Народной Республики.

- В рамках договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года с учетом опыта Российской Федерации уже разработаны консолидированные проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие инвестиций и их защиту. Планируется, что документы станут едиными для Донецкой и Луганской Народных Республик, - рассказали там.

Напомним, что 6 сентября состоялась межгосударственная встреча руководителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, во время которой была достигнута договоренность о создании между республиками единого экономического пространства. Проведена большая работа по синхронизации таможенного и налогового законодательства с целью обеспечения интеграции экономик двух государств.

Читайте также

Родион Мирошник: Киев должен не возмущаться по поводу указа Путина о гуманитарной поддержке Донбасса, а содействовать его реализации

Представитель ЛНР в Контактной группе объяснил, почему решение Президента России соответствует Минским соглашениям (подробнее)