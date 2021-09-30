Республики Донбасса утвердили введение общего таможенного тарифа

Денис Пушилин и Леонид Пасечник провели первое заседание совета в рамках соглашения о создании единого экономического пространства между ДНР и ЛНР. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня состоялось первое заседание экономического совета, созданного в рамках договора о едином таможенном пространстве между Республиками Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

- Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провели первое заседание Единого экономического совета в рамках заключенного соглашения о создании единого экономического пространства между двумя Республиками, - рассказали там.

Уточняется, что на заседании совета было принято решение утвердить положения о единой экономической комиссии, а также общий таможенный тариф для единой таможенной зоны. Соответствующие документы будут опубликованы на официальных сайтах глав государств.

Напомним, в начале сентября ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. Первым делом Главы Республик подписали договор о единой таможенной зоне и развитии экономической интеграции. Встреча руководителей государств прошла в режиме видеоконференции 15 сентября.

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