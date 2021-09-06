ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

На конференции присутствовали не только Главы Республик, но и руководители парламентов и правительств. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 6 сентября, в режиме видеоконференцсвязи состоялась межгосударственная встреча руководителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. С участием руководителей парламентов и правительств. Встреча была посвящена принятию Программ социально-экономического развития Республик на 2022–2024 годы. Фактически речь шла об объединении экономического пространства ДНР и ЛНР. Наверное, не полном, но, судя по заявлениям - решительном. На этот раз.

Денис Пушилин обозначил важную цель: быстрые качественные изменения в Республиках Донбасса.

- С ЛНР мы находимся в одинаковых условиях – войны, блокады, непризнанности. В силу этих и других причин Республикам тяжело конкурировать с другими странами. Но при наличии таких серьезных вызовов наши государства развиваются. Другое дело, что нас не устраивают темпы, мы ставим целью быстрые качественные изменения в наших Республиках, - сказал Глава ДНР.

Он отметил, что ему и Леониду Пасечнику не раз и не два задавали вопрос: зачем между братскими государствами таможня?

- Так исторически сложилось, что у нас законодательство, особенно касающееся экономики, различалось. И одномоментно сделать его единым не представлялось возможным. Но мы все это время не стояли на месте. Совместная рабочая группа прошла большой путь, и на данный момент завершается синхронизация таможенного, налогового, гражданского законодательства Республик, – объяснил ситуацию Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что в разработанных Программах развития у ДНР и ЛНР единые цели и задачи, единые подходы к реализации, а также показатели, которые необходимо достичь.

Прежде всего, во главе угла стоит уровень жизни людей. Не раз говорилось о том, что Республикам необходимо выйти на уровень Ростовской области. В документе приводятся конкретные значения: увеличение средней заработной платы в целом по экономике в 2,3 раза до 35 тыс. рублей и повышение средней пенсии в 1,3 раза до 13,8 тыс. рублей, средняя заработная плата бюджетников будет 29 тыс. рублей.

Разумеется, для достижения таких показателей нужен подъем экономики. В Программах этому уделяется особое внимание, в том числе созданию благоприятного делового и инвестиционного климата. И в ДНР, и в ЛНР будут подходить к этому вопросу с единых позиций.

- С 2014 года мы с братской Луганской Народной Республикой находимся в одном политическом поле, теперь мы готовы взаимодействовать по общим экономическим правилам, в одном экономическом пространстве. Уверен, это всем нам пойдет на пользу, – подытожил Глава ДНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что перед Республиками стоит одна очень важная глобальная задача – это повышение уровня жизни граждан. Для этого, безусловно, необходимо восстанавливать, развивать и укреплять экономику, развивать все направления ее деятельности.

Руководитель ЛНР сообщил, что именно с этой целью проводится поиск и привлечение инвесторов, запуск промышленных гигантов Донбасса. Также для успешного развития необходимо поддерживать собственного производителя.

Глава ЛНР подчеркнул, что среди основных направлений Программ социально-экономического развития ДНР и ЛНР – поэтапное увеличение минимального размера оплаты труда, повышение размеров социальных пособий и пенсий, обеспечение выплаты компенсаций, материальной помощи, развитие и модернизация системы здравоохранения.

Особое внимание должно быть уделено вопросам восстановления домов, детских садов, больниц, которые были разрушены в результате военной агрессии ВСУ, а также восстановлению объектов инфраструктуры, которые вышли из строя из-за 20-летней бездеятельности, халатности украинской власти.

- Сила Донбасса заключается в нашем единстве и в нашей сплоченности, – заявил Леонид Пасечник и выразил уверенность, что объединенные усилия двух Республик позволят справиться со всеми задачами.

По итогам встречи Глав Республик 6 сентября была принята совместная декларация и сопутствующее заявление. В них конкретизированы цифры, о которых говорили Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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