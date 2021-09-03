Глава ЛНР о встрече Байдена с Зеленским: Весь смысл диалога украинского и американского лидеров – война

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом - еще одно подтверждение тому, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Штаты намерены укрепить стратегическое партнерство с Украиной, основной целью которого является сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Вплоть до того, что теперь даже научно-исследовательская деятельность стран будет работать исключительно на взаимодействие в военной сфере, - заявил лидер Республики и отметил, что «весь смысл диалога украинского и американского лидеров – война».

Глава Луганской Народной Республики отметил, что 60 миллионов долларов, который Зеленский выпросил у Байдена, официальный Киев пустит не на улучшение качества жизни украинцев, а на закупку ракетных комплексов «Javelin» - с их помощью украинские военные будут обстреливать мирные города и поселки Донбасса.

- Риторика Зеленского вот уже больше двух лет, к сожалению, неизменна. Вместо мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны он при первой же возможности выпрашивает деньги на войну, которую обещал закончить, когда сел в президентское кресло, - подчеркнул Пасечник и обратился к Зеленскому. - Владимир Александрович, все ваши пути по урегулированию конфликта, кроме выполнения Минских соглашений, прежде всего, чреваты мало прогнозируемыми последствиями для Украины и всего украинского народа. Если вам уже наплевать на жителей Донбасса, то подумайте хотя бы о рядовых украинцах и стране, в которой они и вы живете. Хорошо подумайте!

Война в Донбассе продолжается уже восьмой год. Видимо, украинскому правительству выгодны боевые действия, иначе зачем говорить о мире, но делать все для большой войны?

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