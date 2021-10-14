В ДНР и ЛНР добились снижения цены на основные виды овощей

Теперь таможенная пошлина на овощи составляет 1 процент Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Единый экономический совет снизил таможенные ставки на основные виды овощей, которые ввозятся на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Соответствующее решение было обнародовано на официальном сайте Главы ДНР Дениса Пушилина.

Теперь таможенная пошлина на капусту, морковь, лук, чеснок, томаты, огурцы, сладкий перец, фасоль и горох составляет 1 процент вместо 3-5 процентов, которые были раньше.

Решение вступило в силу 13 октября. Документ подписали главы двух республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Напомним, что прежде Единый экономический совет в пять раз снизил ввозную пошлину на картофель. Сейчас она равна 1 проценту от таможенной стоимости. Такие меры были вызваны картофельным ажиотажем в Республике. В последние недели картофель - основной овощ для жителей Донбасса - продемонстрировал невиданный ценовой скачок. Его стоимость выросла более чем вдвое.

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