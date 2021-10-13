Насколько в ДНР подешевеет картофель

Сейчас картофель продают по космическим ценам Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Единый экономический совет (ЕЭС) установил новую ставку ввозных таможенных пошлин на картофель. Сегодня она была снижена в пять раз. Решением ЕЭС ставка ввозной таможенной пошлины на картофель установлена в размере 1 % от таможенной стоимости, в то время как ранее она составляла 5 %.

В Луганске картофель тоже подешевеет. Напомним, что в начале сентября ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. В тот же день начал работать и ЕЭС.

В соответствии с действующим законодательством на картофель предельная оптовая надбавка от импортной стоимости составляет 15%, предельная торговая – 25%.

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