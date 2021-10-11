В ЛНР разъяснили порядок подачи заявки для выезда на Украину через КПП «Станица Луганская»

Жители ЛНР до последнего времени могли раз в месяц выезжать на Украину через КПП «Станица Луганская». Фото: ГМ «Пролиска»

В ЛНР из-за роста заболеваний коронавирусом ограничили для жителей выезд на Украину через КПП «Станица Луганская». Теперь необходимо подавать заявку. В МИД ЛНР на своей странице в соцсети разъяснили порядок подачи документов на разрешение.

В ведомстве напомнили, что выезд граждан, проживающих в ЛНР, теперь осуществляется только по спискам и при наличии следующих оснований:

– с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории Украины;

– с целью обучения на территории Украины;

– необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории Украины;

– в связи с погребением родственника на территории Украины.

В исключительных случаях допускается выезд в экстренном (безотлагательном) порядке на основании решения рабочей группы, согласованного с Министерством государственной безопасности ЛНР.

Для подачи заявки на выезд через КПП «Станица Луганская» необходимо:

1. Направить ПУСТОЕ письмо на адрес электронной почты exit@mid-lnr.su

2. Открыть ответное письмо, внимательно его прочитать.

3. Скачать по ссылке анкету.

4. Заполнить анкету на РУССКОМ ЯЗЫКЕ в ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ (формат doc/docx). В анкете необходимо заполнить все графы (например, если у вас id-паспорт, в нем не указана прописка, тогда в советующей графе анкеты вы пишите «в паспорте не указано»).

5. Проверить правильность данных в анкете.

6. Подготовить документы:

– сделать скан-копии документов или их фото в высоком качестве (разрешение не менее 1024*768 пикселей);

– прикрепить скан-копии или фото документов к письму (допускается в формате zip / rar).

7. Отправить электронное письмо на адрес exit@mid-lnr.su, к которому прикрепить анкету и скан-копии/фото документов.

8. В поле «Тема письма» указать полностью на русском языке фамилию, имя и отчество человека, который будет выезжать на территорию Украины.

Период рассмотрения заявок: не менее 14 рабочих дней.

- Анкеты, заполненные с нарушением указанных требований или без необходимых документов, к рассмотрению не принимаются, - подчеркнули в МИД.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 50-00-68; (0642) 50-19-94.

Напомним, что ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что ограничение передвижения граждан через пункт пропуска «Станица Луганская», установленное указом Главы ЛНР Леонида Пасечника, является вынужденной и эффективной противоэпидемической мерой.

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