Стоп ковид: Из-за эпидемии коронавируса в ЛНР закрыли пункт пропуска с Украиной до 10 ноября

Теперь для пересечения границы с Украиной необходимо будет предоставить веские обоснования. Фото: dnr-hotline.ru

Вот уже две недели, как в Луганской Народной Республике наблюдается небывалый рост заболеваемости коронавирусом: медики сообщают о 200 - 300 новых случаях заражения жителей за день. Ежесуточно врачи регистрируют также до 300 случаев вирусной пневмонии, когда диагноз «COVID-19» еще не подтвержден.

В Минздраве заявили, что в таких условиях намерены ходатайствовать перед чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией об ужесточении противоэпидемических мер и усилении контроля над уже существующими.

- Пока не будет личной сознательности по выполнению санитарно-эпидемических мер, эффекта мы не добьемся. Поэтому соблюдение мер касается и транспорта, и посещения магазинов, любых многолюдных мест, соблюдения социальной дистанции. Это касается соблюдения противоэпидемических мер и в наших учебных заведениях - не везде они выполняются, - подчеркнула министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Людей просят проявить личную сознательность и соблюдать противоэпидемические меры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тяжелая эпидемиологическая ситуация стала причиной того, что в Республике закрыли единственный пункт пропуска с Украиной. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал сегодня указ, которым ограничил передвижение граждан через КПВВ «Станица Луганская» до 10 ноября. За это время власти надеются остановить рост заболеваемости коронавирусом и не допустить ввоза и распространения инфекции внутрь страны.

Сообщается, что теперь выезд на территорию незалежной будет осуществляться только на основании списков рабочей группы и только по веским причинам, среди которых упоминается необходимость лечения, а также обучения на подконтрольной Украине территории, ухода за родственниками, погребения близких, а также в исключительных случаях, важность которых определит Министерство госбезопасности Республики.

Но есть уточнение - действие Указа не распространяется на граждан с украинской пропиской.

Кроме того, отдельно оговариваются условия для въезда на территорию ЛНР граждан, не имеющих здесь регистрации. Их проезд также будет осуществляться через внесение в список рабочей группы и по определенным причинам. Среди них учеба или лечение, уход за родственниками и похороны близкого человека, а также участие в Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины.

Читайте также

Эпидемия коронавируса в ДНР разрастается: Контроль карантинного режима усилят

Медицинские чиновники видят главную проблему в людях без масок (подробнее)