Эпидемия коронавируса в ДНР разрастается: Контроль карантинного режима усилят

Людей в защитных масках стало больше, но, увы, это требование выполняют не все Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число больных ковидом в Республике растет (заражается около 500 человек в сутки) и власти предсказуемо вводят ограничительные меры.

Глава государства Денис Пушилин на совещании с медиками несколько раз акцентировал внимание, что главная задача – усилить контроль за соблюдением карантинных мер.

Руководитель Минздрава Александр Оприщенко видит ключевую проблему в том, что несознательные граждане продолжают посещать магазины, ездить в общественном транспорте без защитных масок. Конечно, о кадровом голоде и нехватке оборудования тоже было доложено, но все же главная проблема для министра – это люди без масок.

Пока основную тяжесть карантинных мер ощутили предприниматели – штрафуют реализаторов и хозяев торговых точек без разговоров, проверяющих стало в разы больше по сравнению с первой волной ковида. Так что без масок покупателей уже не обслуживают.

- Считаю, что штрафы непомерные! – говорит реализатор текстильного магазина на Привокзальной площади Светлана. – Если обслужу покупателя без маски и нагрянет проверка, то выложу 3 тысячи рублей. А мой хозяин – шесть. Но у меня выручка за день гораздо меньше.

Школьники ушли на вынужденные каникулы, студенты – на дистанционное обучение.

На очереди по ограничениям - торговые центры и транспорт. Входя в троллейбус, проверяет не только наличие билета, но и маски.

Что касается непосредственно борьбы с болезнью, то Минздрав рапортует об открытии новых госпитальных баз для больных ковидом, так 4 октября введена больница на 40 мест в Шахтерске.

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