Реакция врача на дневник пациента из ДНР: Незачем людям толкаться в ковидных очередях ради больничного!

У врачей есть идеи, как справиться с очередями в амбулаториях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публикация «Комсомолки» под названием "Дневник амбулаторного пациента из ДНР в эпоху ковида: Скрываемся от патрульных, чтобы ночью занять очередь к врачу" вызвала большой резонанс. Терапевт с 23 – летним стажем Светлана Никитенко высказала свое мнение:

- В первую очередь, следует признать, что наша система здравоохранения не справляется с эпидемией коронавируса. И потом не приводить ее к каким-то международным стандартам, а хотя бы помочь нам, медикам, работать - говорит терапевт. - .К примеру, в России и даже на Украине экспериментируют с электронным листком нетрудоспособности (больничным). Давайте бросим все силы и внедрим такое у нас в ДНР. Только без глупостей, вроде опроса пациентов по телефону (как будто им кто-то врать запрещает по телефону, как персонаж из романа Булгакова), а просто сделаем личный электронный кабинет, онлайн-опросник по симптомам и в конце последний пункт - согласен, что мое отсутствие или присутствие дома проверят в любое время дня и ночи.

А по телефону пускай звонит, только если хуже стало - температура выше 39 градусов, сильная одышка и т.п.

Незачем людям толкаться ради листка нетрудоспособности в ковидных очередях! В суете, криках недовольных пациентов и толчее возле кабинета терапевт тоже нормально работать не может. Вместо медпомощи получается профанация.

Кроме того, сейчас, как никогда, важно разделить потоки пациентов по категориям. Старушка, которая любит в амбулаторию прийти без особого повода, т.е. ипохондрик, должна ради ее же блага быть отделена от основной массы пациентов. И лучше выделить отдельную медицинскую организацию, которая именно такими и будет заниматься. У врачей общей практики сейчас нет ресурсов изображать из себя психологов.

И на будущее, когда очередная волна эпидемии схлынет - нужно повсеместно вводить платный прием наряду с бесплатным. Чтобы спешащий на работу человек мог отпроситься на час и проконсультироваться: беспокоящие его симптомы - это ничего страшного или нужно обследоваться? Пока этого нет, все разговоры о ранней диагностике той же онкологии ими и останутся.

«Комсомолка» обратилась в Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию в амбулаториях. О реакции чиновников обязательно сообщим!

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