В Донецке закрыли сбор денег смертельно больному Кариму Чайке

Карим Чайка. Фото: Время добрых

Благотворительный фонд «Время добрых» объединяет добрые сердца всего мира для достижения одной цели – спасение жизней детей, которые столкнулись со смертельными заболеваниями.

Невозможно представить, что ощущают родители малышей, когда узнают о смертельных диагнозах своих детей... При этом попытка спасти жизнь зачастую оценивается в миллионы рублей. Где взять такие деньги за короткий период времени? Благо есть фонды, которые приходят на помощь, и добрые люди, любая помощь которых может стать решающей.

Недавно представители фонда «Время добрых» поделились радостной вестью – закрыт сбор денег на лечение Карима Чайки. Мальчику один год и четыре меяца. У ребенка – первичный иммунодефицит X–сцепленного вида, синдром Вискотта–Олдрича. Эта болезнь проявляется резкими и страшными наружными и внутренними кровотечениями, банальная простуда может привести к фатальным последствиям, а любая инфекция может оказаться опасной для жизни.

– Если не провести пересадку костного мозга, мне даже представить страшно, что будет с сыночком. Он такой маленький, беспомощный. Первые шаги, первые слова – все это может оборваться в один момент . Я готова жизнь за него отдать. Но мою жизнь никто не оценит в 6 миллионов, – рассказывает мама малыша. – Троих моих деток уже забрал этот монстр, они умирали один за другим в младенчестве. И никто не мог понять от чего.

Заболевание Карима лечится. В клинике Раисы Горбачевой в Санкт–Петербурге, где малыш прошел двухнедельное обследование, дают надежду – спасти Карима может трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Другими словами, Кариму заменят костный мозг и он будет здоров. Но стоимость самой процедуры и типирования просто фантастическая – 6 миллионов рублей.

Сбор денег на операцию продолжался несколько месяцев. Никак не удавалось собрать нужную сумму. Но случилось чудо.

– Обязательства по оплате оставшейся суммы для проведения трансплантации в клинике имени Раисы Горбачевой в Санкт–Петербурге взяли на себя наши коллеги – Благотворительный фонд «Помогать Легко». Операция по пересадке костного мозга для Карима Чайки назначена и состоится в срок! – говорят в благотворительном фонде. – Замечательно, когда ради спасения детской жизни объединяются не только отзывчивые сердца, но и фонды. Состояние Карима сейчас стабильно и малыш с мамой готовится вылететь на госпитализацию. Мы по–прежнему держим связь с мамой Оксаной и будем продолжать делиться с вами новостями о Кариме.

Сотрудники «Времени добрых» благодарны всем, кто целый год сопереживал, молился и сражался за жизнь этого голубоглазого мальчугана.

– Благодаря вам, мы могли все это время обеспечивать Карима иммуноглобулинами и препаратами для поддержки уровня тромбоцитов, которые спасали малыша от кровотечений и тем самым помогли Каримчику дождаться спасительной трансплантации.